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Актуальный комментарий

Во Владивостоке сегодня ливень

Температура воздуха +19...+30 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе до сильного. Температура воздуха +19...+30 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, в первой половине дня дождь, временами сильный. Местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +22...+24 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске облачно, дождь, в первой половине дня сильный. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

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