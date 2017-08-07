МЧС России стягивает силы в Приморье

На случай, если удар тайфуна Noru окажется сокрушительным

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

МЧС России усиливает федеральную группировку в Приморье за счёт подразделений спасателей и авиационной техники из других регионов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС края. Необходимость заранее сосредоточить силы профессиональных спасателей в крае вызвана действием интенсивного тайфуна Noru, который сформировался в Тихом океане и ожидается у берегов Приморья 8-10 августа. Возможны сильные дожди и штормовой ветер.

Распоряжением Сибирского регионального центра МЧС России подчинённые подразделения в Приморском крае переведены в режим повышенной готовности. Это порядка 200 человек – спасатели, курсанты академии, сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Кроме этого, из Хабаровска во Владивосток направлены 50 военнослужащих Амурского спасцентра и 40 спасателей Дальневосточного поисково-спасательного отряда, которые имеют при себе оборудование, необходимое для проведения аварийно-спасательных работ при подтоплениях. Оснащённость подразделений рассчитана на автономное пребывание в зоне проведения работ в течение 30 суток.

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Сотрудники МЧС установят взаимодействие с силовыми структурами и совместно с органами местного самоуправления организуют информирование населения об оперативной обстановке и мерах, предпринимаемых для защиты населения. «Заблаговременное распределение наших сил в населённых пунктах, подверженных подтоплениям, позволит при ухудшении ситуации незамедлительно среагировать и оказать помощь местным властям и населению. Тем самым мы сможем минимизировать ущерб от воды, - прокомментировал решение первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Игорь Киржаков. – Если прогноз о силе тайфуна не оправдается, на что мы все очень надеемся, подразделения будут возвращены к местам своей постоянной дислокации».

В связи с возможной непогодой власти Приморья также ввели режим повышенной готовности. Губернатор Владимир Миклушевский поручил проверить состояние гидротехнических сооружений в муниципалитетах и при необходимости принять срочные меры для их укрепления. Руководители краевых департаментов доложили о формировании запасов топлива и расходных материалов для устранения аварий на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, об усилении ремонтных и восстановительных бригад, об оповещении населения и гостей края.

Специалисты Примгидромета продолжают следить за движением тайфуна Noru, рассматривая все варианты развития событий до самых неблагоприятных. Синоптики говорят, что даже в ослабленном состоянии супер-тайфун окажет влияние на погоду, он принесёт сильный ветер и проливные дожди. В заливах ожидается опасная высота волн, осложнится паводковая обстановка.