МЧС России стягивает силы в Приморье 06:28, 07 августа МЧС России стягивает силы в Приморье
Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал 18:02, 06 августа Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал (Эксклюзив)
Владивосток готов к удару стихии 17:00, 06 августа Владивосток готов к удару стихии
Новостная лента
Август, 07 понедельник
06:34
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
06:34
Дневник девушки: Как победить целлюлит? Эксклюзив
06:34
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
06:28
МЧС России стягивает силы в Приморье
05:12
На юге Приморья сожгли более 4 тысяч кустов конопли
04:01
Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда
03:02
По приморским колониям проходят рейды МЧС
01:27
В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов
00:14
Таможенники заметили интерес бизнеса к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
Август, 06 воскресенье
21:16
Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье
20:04
Во Владивостоке на Светланской начали укладывать брусчатку Фото
19:12
Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?
18:02
Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал Эксклюзив
17:31
Новый способ борьбы со свинством в подъезде придумали приморцы
17:00
Владивосток готов к удару стихии
16:25
Тайфун Noru уже бушует в Японии
16:02
Владивостокских алкоголиков снова лишили суррогата спирта
15:28
Автоледи напугала медведя в Приморье Фото и Видео
15:04
Сбитый под Владивостоком мотоциклист удивил очевидцев аварии Фото
14:22
Эксперты: Нарушения в пищеблоке лагеря «Седанка» все же были
13:42
«Горячая парочка» на пляже в Приморье не смутила местных жителей Фото
13:11
Три машины «скорой помощи» разбились в ДТП в Приморье Фото
12:27
Полиция рассказала подробности ДТП под Владивостоком
12:01
МЧС: Приморье ждет сильное наводнение
11:21
Надвигающийся на Приморье тайфун запутал планы военных
10:40
В Приморье отменено три внутренних авиарейса Эксклюзив
10:30
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:00
Стали известны подробности страшного ДТП в Приморье: погибли мужчина и его маленькая дочка
09:35
Приморье перед тайфуном: ливни, грозы, порывистый ветер
08:02
Гороскоп на 6 августа
06:00
В августе произойдет самое долгое затмение Солнца в истории
04:20
Приморье готовится к природному апокалипсису
02:57
У Владивостокского цирка благоустраивают территорию Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

На юге Приморья сожгли более 4 тысяч кустов конопли

Растения произрастали на площади 60 квадратных метров
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак – 2017» на территории Партизанского и Лазовского районов Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Сотрудниками полиции, дружинниками и представителями администраций на территории районов выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 60 квадратных метров. Уничтожено путем выкорчевывания и сжигания более 4 тысяч кустов запрещенных растений.

Также, за время проведения первого этапа операции «Мак – 2017» задержаны граждане, в ходе досмотра у которых нашли и изъяли наркотические средства растительного происхождения (марихуана и смесь табака с маслом каннабиса). По данным фактам возбуждены 3 дела по статье 228 ч.1 УК РФ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда
04:01, 07 августа 2017 Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда

Возбуждено уголовное дело

В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов
01:27, 07 августа 2017 В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов

Итоги карантинного контроля в регионе за I полугодие 2017 года

Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье
21:16, 06 августа 2017 Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье

Установлено, что 12,6% земель содержат тяжелые металлы и пестициды

Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?
19:12, 06 августа 2017 Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?

За неделю обнаружено два практически идентичных нарушения госграницы РФ

Тайфун Noru уже бушует в Японии
16:25, 06 августа 2017 Тайфун Noru уже бушует в Японии

Отменены сотни авиарейсов, десятки тысяч людей остались без света

Владивостокских алкоголиков снова лишили суррогата спирта
16:02, 06 августа 2017 Владивостокских алкоголиков снова лишили суррогата спирта

В приморской столице нарушения при продаже алкоголя обнаружены в двух павильонах

Автоледи напугала медведя в Приморье
15:28, 06 августа 2017 Автоледи напугала медведя в Приморье

Однако встреча на трассе обошлась без печальных последствий