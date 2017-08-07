На юге Приморья сожгли более 4 тысяч кустов конопли

Растения произрастали на площади 60 квадратных метров

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак – 2017» на территории Партизанского и Лазовского районов Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Сотрудниками полиции, дружинниками и представителями администраций на территории районов выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 60 квадратных метров. Уничтожено путем выкорчевывания и сжигания более 4 тысяч кустов запрещенных растений.

Также, за время проведения первого этапа операции «Мак – 2017» задержаны граждане, в ходе досмотра у которых нашли и изъяли наркотические средства растительного происхождения (марихуана и смесь табака с маслом каннабиса). По данным фактам возбуждены 3 дела по статье 228 ч.1 УК РФ.