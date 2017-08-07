Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску Приморского края поступило заявление 30-летней жительницы села Новоникольск: женщина сообщила о краже ее велосипеда во дворе одного из домов на улице Луговая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели двор, опросили возможных очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали 37-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенный велосипед изъят и возвращен законной владелице.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют задержанного к ранее совершенным преступлениям.