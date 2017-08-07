Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал 18:02, 06 августа Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал (Эксклюзив)
Владивосток готов к удару стихии 17:00, 06 августа Владивосток готов к удару стихии
Автоледи напугала медведя в Приморье 15:28, 06 августа Автоледи напугала медведя в Приморье (Фото и Видео)
Новостная лента
Август, 07 понедельник
03:32
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
03:32
Дневник девушки: Как победить целлюлит? Эксклюзив
03:32
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
03:02
По приморским колониям проходят рейды МЧС
01:27
В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов
00:14
Таможенники заметили интерес бизнеса к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
Август, 06 воскресенье
21:16
Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье
20:04
Во Владивостоке на Светланской начали укладывать брусчатку Фото
19:12
Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?
18:02
Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал Эксклюзив
17:31
Новый способ борьбы со свинством в подъезде придумали приморцы
17:00
Владивосток готов к удару стихии
16:25
Тайфун Noru уже бушует в Японии
16:02
Владивостокских алкоголиков снова лишили суррогата спирта
15:28
Автоледи напугала медведя в Приморье Фото и Видео
15:04
Сбитый под Владивостоком мотоциклист удивил очевидцев аварии Фото
14:22
Эксперты: Нарушения в пищеблоке лагеря «Седанка» все же были
13:42
«Горячая парочка» на пляже в Приморье не смутила местных жителей Фото
13:11
Три машины «скорой помощи» разбились в ДТП в Приморье Фото
12:27
Полиция рассказала подробности ДТП под Владивостоком
12:01
МЧС: Приморье ждет сильное наводнение
11:21
Надвигающийся на Приморье тайфун запутал планы военных
10:40
В Приморье отменено три внутренних авиарейса Эксклюзив
10:30
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:00
Стали известны подробности страшного ДТП в Приморье: погибли мужчина и его маленькая дочка
09:35
Приморье перед тайфуном: ливни, грозы, порывистый ветер
08:02
Гороскоп на 6 августа
06:00
В августе произойдет самое долгое затмение Солнца в истории
04:20
Приморье готовится к природному апокалипсису
02:57
У Владивостокского цирка благоустраивают территорию Фото
01:17
Движение тайфуна Noru отслеживают приморские синоптики
00:10
Во Владивостоке обсудили реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Август, 05 суббота
23:29
Юные жители Владивостока изучают правила дорожного движения в библиотеках Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

По приморским колониям проходят рейды МЧС

Внеплановые проверки проводятся в Спасске-Дальнем
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В целях предупреждения возникновения ЧС в исправительных учреждениях Приморья сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Спасск-Дальний и Спасского района проводят внеплановые проверки в исправительных колониях ГУФСИН на территории города и района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе проведения мероприятий специалисты государственного пожарного надзора проверяют в исправительных учреждениях всю необходимую документацию, характеризующую противопожарное состояние объекта; обследуют состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, исправность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а также проверяют знания и действия дежурных сотрудников при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Так, инспектор Госпожнадзора Антон Вершинин проверил у дежурного караула исправительной колонии № 6 умение пользоваться индивидуальными газодымозащитными комплектами СПИ-20. Также специалист «чрезвычайного» ведомства рассказал инспектируемым о том, какими подручными средствами можно потушить различные виды возгораний, и чем защитить органы дыхания и зрения при пожаре.

Как отметил начальник исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Приморскому краю подполковник юстиции Виталий Вьюн: «Такие мероприятия очень важны для нас. Они направлены на пропаганду пожарной безопасности, повышение противопожарных знаний среди осуждённых и сотрудников учреждений, и самое главное, на предупреждение пожаров».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке на Светланской начали укладывать брусчатку
20:04, 06 августа 2017 Во Владивостоке на Светланской начали укладывать брусчатку

Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал
18:02, 06 августа 2017 Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал

Население поселка Славянка выйдет на митинг 12 августа

Новый способ борьбы со свинством в подъезде придумали приморцы
17:31, 06 августа 2017 Новый способ борьбы со свинством в подъезде придумали приморцы

Они просто вспомнили, что "клин клином вышибают"

В Приморье отменено три внутренних авиарейса
10:40, 06 августа 2017 В Приморье отменено три внутренних авиарейса

Изменение в расписании аэропорта "Кневичи" - отмены, переносы

Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:30, 06 августа 2017 Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Приморье перед тайфуном: ливни, грозы, порывистый ветер
09:35, 06 августа 2017 Приморье перед тайфуном: ливни, грозы, порывистый ветер

Какой будет погода в регионе в воскресенье, 6 августа - и что произойдет потом?

Гороскоп на 6 августа
08:02, 06 августа 2017 Гороскоп на 6 августа

Логика сегодня отступит у вас на второй план, а работоспособность – на третий