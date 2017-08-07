По приморским колониям проходят рейды МЧС

Внеплановые проверки проводятся в Спасске-Дальнем

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В целях предупреждения возникновения ЧС в исправительных учреждениях Приморья сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Спасск-Дальний и Спасского района проводят внеплановые проверки в исправительных колониях ГУФСИН на территории города и района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе проведения мероприятий специалисты государственного пожарного надзора проверяют в исправительных учреждениях всю необходимую документацию, характеризующую противопожарное состояние объекта; обследуют состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, исправность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а также проверяют знания и действия дежурных сотрудников при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Так, инспектор Госпожнадзора Антон Вершинин проверил у дежурного караула исправительной колонии № 6 умение пользоваться индивидуальными газодымозащитными комплектами СПИ-20. Также специалист «чрезвычайного» ведомства рассказал инспектируемым о том, какими подручными средствами можно потушить различные виды возгораний, и чем защитить органы дыхания и зрения при пожаре.

Как отметил начальник исправительной колонии № 6 ГУФСИН России по Приморскому краю подполковник юстиции Виталий Вьюн: «Такие мероприятия очень важны для нас. Они направлены на пропаганду пожарной безопасности, повышение противопожарных знаний среди осуждённых и сотрудников учреждений, и самое главное, на предупреждение пожаров».