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В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов

Итоги карантинного контроля в регионе за I полугодие 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю за минувшее полугодие было проведено 12 плановых проверок юридических лиц и 22 внеплановые проверки юридических лиц, из которых 21 внеплановая проверка проведена по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок и одна внеплановая проверка по заявлению (обращению) физического лица о возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По результатам проведенных проверок выявлено 10 правонарушений, из которых 3 – при проведении плановых проверок, 7 – при проведении внеплановых проверок. Наложено административных штрафов на сумму 40 тысяч руб.

Проконтролировано ввезенных на территорию Российской Федерации подкарантинных грузов в количестве 235,1 тыс. тонн, 1930,2 тыс. штук, оформлено 8864 акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

В 11 случаях выявлено заражение 42,2 тонны подкарантинной продукции карантинными объектами. В 37 случаях возвращено 489,3 тонны, 0,051 тыс. штук импортной подкарантинной продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации запрещен.

Досмотрено 164,9 тыс. тонн, 113,9 тыс. штук, 1954,3 тыс. куб. м подкарантинных грузов, отправляемых на экспорт. Оформлено 27132 фитосанитарных сертификата.

Досмотрено 75,2 тыс. тонн, 145,7 тыс. шт., 11,52 тыс. куб. м подкарантинной продукции, вывозимой из карантинной фитосанитарной зоны. Оформлен 9661 карантинный сертификат.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1369 нарушений, составлено 496 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 488 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, при этом в 22 случаях назначено административное наказание в виде предупреждения, в 466 случаях назначен административный штраф. Всего наложено штрафов на сумму 900,8 тыс. руб., взыскано 799,3 тыс. руб.

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