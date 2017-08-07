Таможенники заметили интерес бизнеса к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»

Отмечается рост грузооборота за год - в двенадцать раз

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Таможня Дальнего Востока отмечает повышение заинтересованности участников внешней экономической деятельности к использованию международных транспортных коридоров (МТК), действующих на территории Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Так, по данным ведомства, за первое полугодие текущего года по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оформлено 442 транзитные декларации на товары общим весом более 63,7 тысячи тонн. Это в 12 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года (5,2 тысячи тонн).

Необходимо отметить, что ведущими странами-контрагентами дальневосточных регионов России в торговом обороте в I полугодии 2017 года являлись Китай (42,3 % от стоимостного объема товарооборота), Республика Корея (20,9 %), Япония (19,5 %) и США (2,3 %).