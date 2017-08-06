Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье

Установлено, что 12,6% земель содержат тяжелые металлы и пестициды

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

С начала этого года по настоящее время специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора проведено 1 522 исследования почв, отобранных на землях сельскохозяйственного назначения на территории края в рамках исполнения госзадания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По агрохимическим показателям (калий, фосфор, кислотность, гумус) проведено 810 исследований, из них в 168 случаях выявлены положительные обнаружения. Выявляемость составила около 20,7%.

По техногенному загрязнению верхнего плодородного слоя специалистами лаборатории проведено 712 исследований образцов почв, отобранных инспекторами Россельхознадзора на землях сельскохозяйственного назначения. Количество положительных обнаружений составило 90 случаев (пестициды, металлы). Выявляемость - 12,6%.