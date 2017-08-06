Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал

Население поселка Славянка выйдет на митинг 12 августа

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

12 августа жители поселка Славянка Приморского края выйдут на митинг против строительства резидентом свободного порта Владивосток угольного терминала рядом с районами Рыбак и Веселая поляна. Как сообщила корреспонденту РИА VladNews организатор митинга Наталья Цыс, согласование мероприятия прошло без проблем.

Напомним, в поселке Славянка резидент СП Владивосток планирует строить терминал по перевалке угля. Посёлок утонет в угольной пыли, а число заболеваний лёгких возрастет, уверены местные жители. В Славянке проживает множество детей и пенсионеров. И многие местные жители уверены: если здесь все же появится угольный терминал, нужно будет уезжать.

Сейчас в районе Рыбака, в непосредственной близости от которого и планируется строить терминал, находятся шесть рыбных хозяйств. Кроме того, недалеко от Славянки находятся заповедник "Кедровая Падь", нацпарк "Земля леопарда" и Дальневосточный морской заповедник. Это курортная зона Приморья, известная мягким климатом и уникальным биоразнообразием.