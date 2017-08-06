Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?

За неделю обнаружено два практически идентичных нарушения госграницы РФ

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Не прошло и четырех дней после предыдущего аналогичного случая, как владивостокскими таможенниками в очередной раз в ходе таможенного контроля в аэропорту Владивосток у двух иностранцев, прилетевших все тем же авиарейсом Пхеньян-Владивосток, в сопровождаемом ими багаже было обнаружено 19 блоков сигарет (190 пачек, то есть 3 800 сигарет) у одного и 16 блоков сигарет (16 пачек, то есть 3 200 сигарет) у другого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

У обоих этих граждан товар был выявлен при прохождении ими «зеленого коридора». И эта, и предыдущая ситуации идентичны (кроме разницы в количестве) и характеризуются тем, что: 1) ввоз сигарет осуществляется одним и тем же авиарейсом; 2) коммерческая партия распределяется иностранцами между несколькими соплеменниками; 3) товар одного наименования; 4) попытка провоза товара осуществляется с использованием «зеленого коридора».

Напомним, максимальное количество сигарет, которые совершеннолетним лицам можно провезти через госграницу в РФ, - 200 штук.

Возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ.

Товар изъят и размещен на ответственное хранение. Устанавливается его стоимость.