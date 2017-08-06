Новый способ борьбы со свинством в подъезде придумали приморцы

Они просто вспомнили, что "клин клином вышибают"

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

"Клин клином вышибают" решили жильцы гостинки по улице Кирова,150 в городе Артем Приморского края, уставшие от свинства соседей - и вернули надоевшим соседям долг "с процентами" (на фото), сообщает РИА VladNews.

Воскресное утро началось неожиданно для многих жильцов многоэтажки: лестница на одном из верхних этажей стала буквально непроходимой. Однако насколько будет эффективным этот метод, сможет показать только время.

В целом, многие жители этой гостинки уже давно жалуются на постоянный мусор в подъезде, которые некоторым людям просто лень донести до мусорки. Кроме того, как замечают проживающие в гостинке люди, уборкой там занимается пожилая женщина, которой физически тяжело подниматься по лестнице, чтобы постоянно таскать нелегкий чужой мусор.