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Владивосток готов к удару стихии

Вероятность прохождения тропического тайфуна по Приморью держит все службы города в режиме полной готовности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщает: по данным Примгидромета, в связи с ожидаемым приходом тайфуна Noru в городе Владивостоке 8-10 августа ожидается сильный дождь с количеством осадков 50-80 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться ветром 25-30 м/с, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Учитывая данный прогноз погоды, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владивостока, которую возглавляет первый заместитель главы администрации города Константин Лобода, приняла решение считать ситуацию предпосылкой к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Сегодня, 6 августа, все службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности. Им дана команда быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями.

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