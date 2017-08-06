Автоледи напугала медведя в Приморье

Однако встреча на трассе обошлась без печальных последствий

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Жительница Приморского края едва не сбила медведя на трассе, когда ехала в сторону Хабаровска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на newsbox24.tv. ЧП случилось утром 6 августа на автодороге А-370 за Лесозаводском, в районе села Филаретовка: здесь на дорогу выскочил довольно крупный медведь, который начал в панике метаться по проезжей части. Однако женщине все же удалось объехать медведя и не сбить его. Видео - здесь.