Молодой человек пешком покинул место ДТП, позабыв про своего "железного коня"

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Сбитый под Владивостоком мотоциклист удивил очевидцев аварии, которая произошла в районе дома №4 по улице Шишкина на Седанке: молодой человек пешком покинул место ДТП до приезда "скорой"; при этом после столкновения его кросса с Toyota RAV4 водитель двухколесного транспорта находился без сознания несколько минут, сообщает РИА VladNews.

По свидетельству очевидца, RAV4 поворачивал к магазину с дороги, а мотоциклист ехал со стороны моря. Автомобиль не уступил кроссу, который въехал в бок авто.

"В тот момент, когда "скорая" была в ста метрах, мотоциклист пришел (ну, или почти пришел) в себя: он встал и ушел прочь, оставив кросс на месте ДТП," - удивляется реакции до того лежавшего на дороге мотоциклиста свидетель аварии.

Фото: Инстаграм