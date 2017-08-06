В приморской столице нарушения при продаже алкоголя обнаружены в двух павильонах

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Владивостокских алкоголиков снова лишили суррогата спирта: в павильоне без вывески на улице Калинина была пресечена незаконная предпринимательская деятельность некоего гражданина Рустамова - была изъята партия "медицинского антисептического раствора, этанол &, концентрат для приготовления раствора 95%" - 34 флакона по 100 миллилитра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При этом это была единственная розничная торговая точка в Приморье, в которой рейд дал положительный результат по суррогатному алкоголю за последний месяц (с 11 июля по 3 августа было проверено 70 магазинов и более мелких торговых предприятий).

Кроме того, в ходе рейдов была установлена торговая точка, владелец которой занимался продажей алкогольных напитков без лицензии (на улице Борисенко во Владивостоке). Также в этом павильоне осуществлялась продажа сигарет поштучно - в нарушение требований Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» .

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция и алкогольная продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Необходимо отметить, что постановлением Главного государственного санитарного врача России от 6 июля 2017 года № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией,спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» запрет на розничную реализацию указанной продукции продлен на 90 суток.