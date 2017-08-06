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Во Владивостоке на Светланской начали укладывать брусчатку

Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

В субботу, 5 августа, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов проинспектировал ход ремонтных работ на ул. Светланской и Народном проспекте. Ремонт ведется в рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В выездном совещании приняли участие заместитель главы администрации, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский и представители подрядных организаций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На пешеходной зоне улицы Светланской, которая стала первой точкой инспекции, началась укладка брусчатки. Предварительно специалисты дорожных служб провели работы по переустановке бордюров на бетонную основу - это необходимо было сделать для устойчивости. Прочность бетонной основы не позволит бордюру «съехать» или выпасть со своего места.

Константин Межонов, заслушав информацию о ходе работ, напомнил, что подрядчикам необходимо соблюдать высокие темпы и при этом работы выполнить качественно.

Затем исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и специалисты мэрии проверили ход работ на Народном проспекте, где также ведётся комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Общая протяженность ремонтируемого участка – 1,5 километра. На днях специалисты завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке, где был проведён демонтаж трамвайных путей. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия для создания продольного и поперечного уклонов автодороги.

Планируется, что немного позже специалисты приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также к выполнению благоустройства территории после проведения работ. Как рассказали представители подрядной организации, работы ведутся в соответствии с графиком.

Напомним, инспекционную проверку качества проводимых работ по Народному проспекту на днях провели представители ФКУ «Дальуправтодор». При помощи специального устройства они определили, что коэффициент уплотнения и качество асфальтобетона здесь соответствует стандартам.

В целом мониторинг ремонтных работ улично-дорожной сети города ведётся в ежедневном режиме. У подрядных организаций проверяют документы на используемые в дорожном ремонте материалы, а также качество и сроки выполнения работ. 

Автор фоторепортажа: vlc.ru

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