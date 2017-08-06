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Эксперты: Нарушения в пищеблоке лагеря «Седанка» все же были

Стали известны официальные результаты исследований Роспотребнадзора
Фото: скрин-шот Фото: скрин-шот
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

В связи с регистрацией 9 июля 2017 года групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями норовирусной этиологии среди детей в санатории "Седанка", Роспотребнадзором Приморья было проведено эпидемиологическое расследование на пищеблоке лагеря, в ходе проведения которого были выявлены многочисленные нарушения по организации питания детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За эти нарушения юридическое лицо (ООО "Санаторий Седанка") и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.

По состоянию на 3 августа в ООО обратились за компенсацией стоимости путевки 12 родителей (законных представителей) пострадавших детей. Требования всех обратившихся удовлетворены в полном объеме.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в соответствии положениями статьи 29 Закона "О защите прав потребителей", одним из требований, которое потребитель вправе предъявить исполнителю услуги при обнаружении недостатков последней, является соответствующее уменьшение цены оказанной услуги. При этом статьей 14 Закона предусмотрено, что вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков услуги, подлежит возмещению в полном объеме.

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