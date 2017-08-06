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«Горячая парочка» на пляже в Приморье не смутила местных жителей

Секс на пляже в Находке вызвал шок в Сети - и ноль реакции оффлайн
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Видео с "горячей парочкой" на пляже Рицца в Находке вызвало жаркие споры в Сети: мужчина и женщина, занимавшиеся посреди пляжа сексом, не получили никаких замечаний от окружающих, а также "раскололи" интернет-комментаторов на два лагеря, сообщает корреспондент РИА VladNews.  

"Вот так вот мы вчера с ребенком приехали на пляж! Ребенок мой был удивлен, что они делают... Еще и срач оставили, бутылки да мусор! Хорошо, что рядом отдыхала компания и не оставила это без внимания... За что им спасибо! На фото те же люди что и на видео, только уже в одежде... может, кто узнает" - пишет возмущенная автор видеоролика.

Скрин-шот

Ролик вызвал вал комментариев:

"Водички ведерко остудило бы эту жаркую пару"

"Животные. Дети на пляже есть, значит нагрузить кроликов по 135 УК за развратные действия по отношению лиц не достигших 16-летнего возраста".

"Отлично, что сняли их "после". Было бы оригинально, если они например еще и не свободны оба. Ну супруги так себя обычно не ведут. Так ведут любовники, которым негде"

"А слабо было пинка под зад дать, только снимаем и размещаем, возмущаемся. Ни одного адекватного мужчины вокруг не нашлось, только женщины и дети?"

"Ага, столько людей и все молчат"

"И рядом всё происходит, и никто вроде как не замечает"

"Что имеем: в кино можно, в самолете можно, в клубе/кафе можно, в машине можно, на пляже - бездуховность. Вам ли не безразлична чужая жизнь? У многих было подобное, скорее всего"

"Вот вы реально смешные. Пишешь, что с ребенком. И тупо снимаешь на камеру. А подойти и пнуть не судьба? Да и вообще весь пляж такой же. Смотрят и молчат. Куда мир катится"

"С каким долгим удовольствием снимают видио. Вопрос: где большая безнравственность - на песке или с телефоном? Мерзко все это".

"Какая замечательная мама, вместо того, чтобы увести свое чадо, она все это снимала?"

"Да уж, мамочка жжёт просто. Это ж надо было - вместо того, чтобы увести ребёнка и сделать замечание, сидеть и снимать видео, фото. Мне кажется, в ней есть скрытый талант режиссёра и ей пора подумать о карьере"

"Тот, кто снимал и потом выложил в Сеть, ничем не лучше. Никто бы может и не заметил их. ....Или действительно, вместо того, чтобы снимать на камеру - дали бы пинка. А то сидит матрешка ещё и с ребёнком. Снимает. Тоже ничем не лучше".

"Вы снимали для какой цели? Явить народу это действие. Смотрю на это и удивляюсь.... Уйти и не показывать происходящее ребёнку желания не возникло? Операторов развелось"

"Блииин...как достали уже такие операторы-режиссеры. За собой бревна не видят... А за другими соломинку увидали.. Я никаким образом не выгораживаю эту парочку...но вам необязательно было это снимать?..Тем самым образом и привлекая внимание ребенка..."

"Подглядывать не хорошо!"

"Было б человеку плохо - не заметили бы. А тут сразу за телефон хватаются"

"Если так уж хочется, ушли бы хоть в кустики"

"Кошмар... Я видела такое на Седанке..."

"Снимает, прокомментировала и распространила порно по сети. Сама "налипла" на статью...."

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