Три машины «скорой помощи» разбились в ДТП в Приморье

Аварийный флеш-моб медработников произошел в воскресное утро

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

"Скорые" сегодня в ударе" - так охарактеризовал один из приморских интернет-пользователей воскресенье, 6 августа: с утра в регионе произошло два ДТП с участием исключительно автомобилей "скорой помощи", сообщает РИА VladNews.

Так, в Зарубино (Хасанский район) спецавтотранспорт упал с подпорной стены. Здесь водитель припарковал УАЗ наверху и вышел из авто; в этот момент машина покатилась. Итог многим напомнил сцену с волками из мультика "Маша и медведь":

А во Врангеле (Находка) пострадали сразу две машины "скорой помощи" - причем прямо на территории больницы. Кто виноват, были ли включены проблесковые маячки на автомобилях и как оформляли ДТП - неизвестно. "Ну вот как-то так..." - описал ситуацию автор видеоролика:

Фото: Инстаграм