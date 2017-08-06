Полиция рассказала подробности ДТП под Владивостоком

Начинающий водитель вылетел на полосу встречного движения

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Полиция Приморья рассказала подробности ДТП в Приморье, которое произошло накануне на 718-м километре дороги А-370 Уссури, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья

Установлено, что 25-летний водитель автомобиля Тойота Креста направлялся со стороны Уссурийска во Владивосток, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной Форд Куга.

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе и 2-летний ребенок. Все участники аварии госпитализированы.

Стаж вождения у водителя автомашины Тойота Креста 2 года. В 2017 году к административной ответственности не привлекался.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.