Надвигающийся на Приморье тайфун запутал планы военных

Десантники четырех стран выясняют, кто лучше в гонках на БТРах и стрельбе

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Из-за надвигающегося на Приморский край тайфуна «NORU» финальный этап «Эстафета» международного конкурса «Морской десант -2017» переносится c 7 на 9 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

9 августа в 10:00 на полигоне Тихоокеанского флота «Клерк» команды, участвующие в международном конкурсе, проведут финальную гонку. Экипажи боевых машин должны будут преодолеть маршрут протяжённостью в 12 километров с одиннадцатью препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие. Выполнить стрельбу из вооружения БТР-80 на двух огневых рубежах по различным типам мишеней, а также продемонстрировать свое мастерство маневрирования на воде.

По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, замыкают команды Ирана и Венесуэлы. По результатам проведения «Эстафеты» будет определен победитель конкурса «Морской десант - 2017».

Командование Тихоокеанского флота приглашает жителей и гостей Приморья понаблюдать за финалом международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант - 2017». Проезд на полигон «Клерк» свободный, будет осуществляться 9 августа с 7:00 до 9:00.