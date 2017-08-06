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Общество

В Приморье отменено три внутренних авиарейса

Изменение в расписании аэропорта "Кневичи" - отмены, переносы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 августа, произошли изменения в расписании владивостокского аэропорта "Кневичи", сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. Так, были отменены рейсы HZ-518 Кавалерово-Владивосток на 11:15, HZ-517 Владивосток-Кавалерово на 08:30 и HZ-523 Владивосток-Терней на 08:15.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе аэропорта, авиакомпания ("Аврора", группа компаний "Аэрофлот" - прим. ред.) иногда отменяет внутрирегиональные рейсы в связи с неблагоприятными метеоусловиями, так как полеты самолетов малой авиации становятся опасными.

Задерживается вылет самолета в Хабаровск: рейс NWS-305 на 09:55 переносится; последний перенос - на 11:00.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

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