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МЧС: Приморье ждет сильное наводнение

Принесенные тайфуном дожди поднимут уровень рек в регионе; гражданам советуют быть наготове
Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Перед началом тайфуна Noru МЧС Приморья предупреждает жителей Приморья: "Обильные осадки повысят уровни рек, что вызовет подтопления прибрежной зоны. Гражданам, кто имеет постройки в пойменной зоне рек, необходимо быть начеку и предпринять меры для сохранности имущества. Рядовым гражданам необходимо следить за прогнозами синоптиков и использовать советы специалистов для безопасности жизнедеятельности", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.

Как отмечают в ведомстве, штормовые предупреждения об опасных и неблагоприятных явлениях погоды, способных послужить причиной ЧС различного масштаба, оперативные службы МЧС России в регионах своевременно направляют в органы местного самоуправления, на объекты жизнеобеспечения, в заинтересованные министерства и ведомства для организации превентивных мероприятий по защите населения от возможных последствий разгула стихии. А населению советуют прислушиваться к рекомендациям специалистов.

При этом, неблагоприятный прогноз (штормовое предупреждение) дан не только для Приморья, но и для Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО. Полезны дожди будут только... жителям Урала: здесь осадки помогут нормализовать обстановку с природными пожарами. А вот Дальнему Востоку специалисты ничего хорошего от приближающейся стихии не предвещают.

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