Стали известны подробности страшного ДТП в Приморье: погибли мужчина и его маленькая дочка

Мать семейства и старший ребенок выжили и были госпитализированы

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Лазовском районе Приморского края. Как сообщили РИА VladNews пресс-службе УМВД края, в субботу, 5 августа, в дежурную часть отдела полиции «Партизанский» поступило сообщение о том, что на 190-м километре автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово произошла авария.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники ГИБДД, "скорой помощи" и МЧС. На месте было обнаружено, что пострадала семья из четырех человек: погибли 44-летний отец семейства и 4-летняя девочка; травмы различной степени тяжести получили старший ребенок 14 лет и мать семейства. Выжившие были госпитализированы.

Погибшая девочка, как и все члены семьи, была пристегнута штатным ремнем безопасности (а не находилась в автокресле, как положено по возрасту, согласно ПДД).

Установлено: семья ехала из Владивостока. Водитель Toyota Harrier не справился с управлением при входе поворот (не рассчитал безопасную скорость на опасном участке дороги), совершил съезд со своей полосы в кювет - с последующим опрокидыванием и столкновением с деревом.

Стаж вождения водителя составлял 1 год 4 месяца.

По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.