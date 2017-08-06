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У Владивостокского цирка благоустраивают территорию

Цирк оснащён высокотехнологичным оборудованием
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

В цирке Владивостока начались работы по благоустройству территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Компании-подрядчику предстоит убрать строительный мусор, выровнять территорию, уложить тротуарную плитку, газон, установить лестницы.

Также в здании цирка продолжаются отделочные работы.

«Черновая отделка практически завершена, сейчас работы ведутся в дизайнерских зонах. Ведётся роспись стен и потолка, устанавливаются декоративные элементы в холлах. В оформлении интерьера будет использовано много предметов из искусственного белого камня», – рассказал представитель компании-подрядчика Андрей Ходнев.

По словам специалиста, цирк оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это датчики, которые будут следить за состоянием несущих конструкций здания, автоматизированные системы управления климатом, вентиляцией, энергоснабжением. Представители эксплуатационной службы Владивостокского цирка уже обучаются работе со сложными системами.

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