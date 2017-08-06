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Общество

Движение тайфуна Noru отслеживают приморские синоптики

На сегодняшний день синоптики рассматривают три модели движения тайфуна
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники Приморгидромета пристально следят за движением тайфуна Noru, который может оказать влияние на Приморье. О вариантах движения тайфуна и готовности региона к возможной непогоде доложили на совещании Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому в пятницу, 4 августа.

По словам руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, на сегодняшний день синоптики рассматривают три модели движения тайфуна и его влияния на край.

«По одной из версий, тайфун во вторник, 8 августа выйдет на Приморье и его эпицентром станет Владивосток. Дальше он двинется в сторону Уссурийска, повторив траекторию тайфуна “Гони”. Это самый неблагоприятный прогноз. По другим вариантам тайфун пройдёт вдоль восточного побережья Приморья, и приближаясь к суше, будет терять свою силу. Согласно третьему варианту, Noru уйдёт в сторону Японии, не оказав влияния на Приморье», – доложил он.

По словам Бориса Кубая, наиболее вероятными вариантами движения тайфуна являются второй и третий, но более точный прогноз специалисты смогут дать в воскресенье, 6 августа.

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