Во Владивостоке обсудили реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Во Владивостоке сейчас ведётся ремонт пяти дворов и двух общественных территорий

Владивосток, воскресенье, 06 августа , РИА Vladnews.

В администрации столицы Приморья прошло совещание под руководством и.о. главы Владивостока Константина Межонова, на котором специалисты обсудили реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Владивостока и формирование городской программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в 2018-2022 гг, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе совещания специалисты отметили, что в рамках реализации программы 2017 года во Владивостоке сейчас ведётся ремонт пяти дворов и двух общественных территорий. Всего же, исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчётов, во Владивостоке в этом горду отремонтируют 14 придомовых территорий и 3 общественных пространства.

Дворы, не вошедшие в программу этого года, будут внесены в программу следующего.

Кроме того, профильные управления администрации столицы Приморья приступили к формированию программы на последующие годы – требования, порядок и сроки предоставления будут прописаны в итоговом нормативной документе.