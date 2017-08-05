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Экспертиза: Большегруз, повредивший мост на трассе Осиновка–Рудная Пристань, превысил допустимую нагрузку

С полученными результатами ведомство будет обращаться в суд для компенсации ущерба
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Проведено взвешивание лесовоза, повредившего мост возле села Таёжка Анучинского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Выяснилось, что большегруз серьезно превысил установленные ограничения по массе и нагрузке на оси.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, взвешивание транспортного средства было произведено на арестплощадке в Арсеньеве. «Процедура показала, что полная масса тягача МАЗ-6317Х9 составила 38,42 тонны при допустимой по закону 25 тонн. Общая масса автопоезда составила 60,5 тонн, что на 16,5 тонн выше допустимой», – отметили специалисты.

Заместитель директора департамента Дмитрий Дементьев подчеркнул, что с полученными результатами ведомство будет обращаться в суд для компенсации ущерба, нанесенного мостовому сооружению. Напомним, груженый лесовоз стал причиной повреждения железобетонного моста возле села Таёжка. Разрешение на проезд водитель не получал.В настоящее время движение транспорта на 96 километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань восстановлено по временному объезду.

Напомним, на 95-м километре автодороги «Осиновка – Рудная Пристань» частично обрушился пролёта моста в результате прохождения крупногабаритного транспорта. Пострадавших в результате происшествия нет. 

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