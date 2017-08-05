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Жуткая авария унесла жизнь еще одного приморца

Фура улетела с моста
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел неподалеку от села Варфоломеевка, Яковлевский район. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара фура протаранила ограждение и вылетела с моста. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который уснул во время движения за рулем.

Водитель "легковушки" погиб на месте аварии.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02. 

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