Жуткая авария унесла жизнь еще одного приморца

Фура улетела с моста

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел неподалеку от села Варфоломеевка, Яковлевский район. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара фура протаранила ограждение и вылетела с моста. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который уснул во время движения за рулем.

Водитель "легковушки" погиб на месте аварии.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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