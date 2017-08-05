В Приморье ищут очевидцев смертельного ДТП

Большегруз совершил наезд на пешехода

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

ГАИ Лесозаводска ищет очевидцев аварии со смертельным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел 3 августа около 03.00 на 395 км автодороги Хабаровск – Владивосток А-370 «Уссури», район села Тамга Лесозаводского района. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход.

Водитель неустановленной автомашины, предположительно большегруза, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшему помощи.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД МОМВД России «Лесозаводский»: 8 42355 29-3-09, 23-4-21, 8914 795 08 81.