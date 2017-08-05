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Полиция Приморья: Помехи на трассе не могли стать причиной гибели известной мотоциклистки

Моника разбилась на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл
Фото: УМВД Приморья Фото: УМВД Приморья
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

По факту автоаварии со смертельным исходом следователем Следственного управления УМВД России по городу Владивостоку проводится проверк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Назначено проведение ряда экспертиз. По их результатам будет определен характер полученных участницей автоаварии телесных повреждений, причина смерти и механизм ДТП. Изучаются причины и условия, которые привели к возникновению аварийной ситуации на дороге.

Напомним, страшная трагедия произошла 31 июля на 33 км автодороги Де-Фриз – Седанка – Патрокл во Владивостоке. Девушка за рулем мотоцикла марки BMW S1000RR не справилась с управлением и совершила наезд на леерное ограждение. В результате женщина получила сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Информация о помехах на дороге, созданных другими участниками движения и спровоцировавших смертельную аварию с участием мотоциклистки, не подтвердилась.

Выехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции не выявили недостатков в содержании улично-дорожной сети на месте автоаварии.

В ходе доследственной проверки установлен очевидец ДТП, который сообщил, что помех для движения 40-летней жительницы Владивостока, управлявшей мотоциклом, водители других транспортных средств не создавали.

По предварительной версии следствия, водитель мотоцикла нарушила скоростной режим, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, в результате чего погибла.

Ранее агентство сообщало, что только за июль на дорогах Приморья погибли семеро мотоциклистов. Особенно "урожайной" на смерти водителей двухколесного мототранспорта оказалась последняя неделя месяца, когда разбилось четверо байкеров. Всего же в течение месяца, по данным ГИБДД региона, травмы в авариях получили 33 водителя мототранспортных средств. По краю в среднем ежедневно к административной ответственности за нарушения ПДД привлекаются 8 мотоциклистов и 9 водителей мопедов.

Напомним, в июле 2017 года в Приморье погибли:

2 июля- во Владивостоке в День города погиб 34-летний водитель мотоцикла Honda CBR 400 RR (въехал в бетонный блок, когда угонял мотоцикл)

7 июля- 35-летний водитель мотоцикла SUZUKI на 582-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток (не вошел в поворот)

17 июля- мотоциклист перед селом Екатериновка Партизанского района (столкновение с автомобилем Honda Fit)

26 июля- столкновение двух мотоциклистов на трассе на аэропорт "Кневичи" под Владивостоком (оба погибли)

29 июля- погиб 37-летний мотоциклист на Yamaha на 2-м километре автодороги А370 Уссури - Де-Фриз – Шмидтовка (столкновение с микрогрузовиком)

31 июля- на трассе Де Фриз - Седанка - Патрокл во Владивостоке погибла 40-летняя байкерша, известная как Моника.

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