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Страшная авария произошла в Приморье

Движение в сторону Владивостока заблокировано
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Ужасное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе возле послека Мирный, Надеждинский район. Участниками страшного ДТП стали несколько автомобилей, которые при столкновении превратились в груду железа. Со слов очевидцев, есть погибшие. Сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой помощи.

Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. Движение в сторону Владивостока перекрыто.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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