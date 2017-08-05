Страшная авария произошла в Приморье

Ужасное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился на трассе возле послека Мирный, Надеждинский район. Участниками страшного ДТП стали несколько автомобилей, которые при столкновении превратились в груду железа. Со слов очевидцев, есть погибшие. Сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой помощи.
Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка. Движение в сторону Владивостока перекрыто.
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