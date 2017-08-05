Серийного грабителя задержали в Приморье

Мужчина специально приехал из Кемерово во Владивосток

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из частных домовладений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Мужчина специально прибыл из Кемерово во Владивосток для того, чтобы по заранее продуманной схеме совершать кражи. С октября 2016 года по январь 2017 года подозреваемый совершил серию краж из владивостокских коттеджей. Схема была проста: ночью, когда потерпевшие спали, путем взлома окон на первых этажах злоумышленник проникал в дом и совершал задуманное.

Сотрудники уголовного розыска установили личность фигуранта, который уже успел к этому времени вернуться на родину в Кемеровскую область. Полицейские провели обыск по месту его проживания в городе Белово. В ходе обыска обнаружена и изъята часть похищенных у жителей приморской столицы вещей, которая позднее была возвращена потерпевшим.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта к 9 эпизодам противоправной деятельности. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 500 тысяч рублей. Расследование завершено.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.