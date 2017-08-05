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Общество

iPhone 6S Plus резко упал в цене

К настоящему времени стоимость упала на 40%
Фото: Apple.com Фото: Apple.com
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Цены на iPhone 6S Plus в России резко снизились, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. если первоначально гаджет с 32 гигабайтами памяти можно было приобрести за 57 тыс. 990 рублей, то на данный момент стоимость девайся составляет менее 38 тыс. рублей.

Исследование издания показало, что самые низкие цены на гаджет обнаружены сразу в нескольких магазинах Санкт-Петербурга, включая официальных продавцов товаров Apple. 

Кроме того, цену снизили и конкуренты Apple - Samsung. Например, стоимость Samsung Galaxy S8+ с начала продаж снизилась примерно на четверть.

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