Приморцы с ужасом готовятся к предстоящему тайфуну

Штормовое предупреждение пока остаётся в силе

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Предположение о том, что вследствие длительного противостояния тихоокеанского антициклона и тайфуна NORU последний будет продолжать терять свои силы, подтверждается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Атмосферное давление в его центре выросло на 20 гПа, до 950 гПа. Подтверждаются также предположения о том, что центр тайфуна накроет южные Японские острова в понедельник, 7 августа.

Особняком стоял важный вопрос о том, состоится ли регенерация (усиление) тайфуна над Японией? Иными словами, получит ли тайфун второе дыхание в умеренных широтах за счет помощи внешних сил?

Новые расчеты подтверждают предположение о том, что NORU не получит помощи, не произойдет нового развития и ему останется рассчитывать только на свои силы. Это предположение, наряду с прогнозом траектории тайфуна, является одним из ключевых для оценки степени воздействия на погоду Приморского края.

Сегодня можно сказать, что не повторится катастрофического влияния на погоду Приморья, который оказал тайфун Лайонрок в прошлом году.

Куда же тайфун NORU направится дальше после вторника, 8 августа?

Последние оперативные данные и расчеты пока не отбрасывают северный вариант (A), когда центр тайфуна в среду, 9 августа, может пройти Владивосток с последующим поворотом на Китай (по типу тайфуна Гони).

Согласно второму варианту (Б), тайфун может направиться над Японским морем на северо-восток, выйдя 9 августа в северную часть Японского моря.

А согласно третьему варианту (В), тайфун из центральной части может направиться на восток, выйдя 9 августа на Хоккайдо.

Все ти возможных траектории оцениваются нами как равновероятные, поскольку существует примерно равное количество термодинамических факторов, благоприятствующих и не благоприятствующих каждому из них.

При первом и втором вариантах траектории вероятности возникновения в крае неблагоприятных и опасных явлений погоды весьма велики.

При третьем варианте, Приморье отделается легким испугом.

Учитывая, что до вторника, 8 августа, есть 4 дня, и еще существует вероятность выхода тайфуна на территорию Приморского края, решено действующее штормовое предупреждение пока оставить в силе. Его окончательное уточнение либо отмена будет произведена в понедельник, 7 августа.

Приморцы с ужасом готовятся к предстоящему тайфуну. Жители края готовы предпринимать самые изощренные методы. дабы избежать влияния мощного тайфуна на Приморье:

"Надо лодки надувать .Затопит", - говорит Александр, житель Приморья.

"Да у нас всегда больше жути нажигают", - комментирует предстоящий тайфун приморец Иван.

"Жуть, пойду водоотводные каналы копать", - сообщает еще один житель Приморья.

"Для осторожности немного стоит опасаться. Погода - штука не предсказуемая!"