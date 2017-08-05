Мужчина-извращенец напугал маленьких девочек в Приморье

Свои деяния в общественных местах мужчина продолжает вот уже 10 лет

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В Приморье появился мужчина-извращенец, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. Две девочки гуляли возле Городского Дома Культуры. Неподалеку от парка находятся гаражи, в которых то дети и заметили странного мужчину. Человек стоял возле гаража наполовину голый и совершал действия сексуального характера - занимался онанизмом.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства, мужчина занимается подобным вот уже около 10 лет. Его ловила полиция, ловили неравнодушные большекаменцы, однако все безрезультатно.

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