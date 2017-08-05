Юные жители Владивостока изучают правила дорожного движения в библиотеках

«Весёлый перекрёсток»

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

«Весёлый перекрёсток» - познавательное мероприятие с таким названием состоялось в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Самым юным читателям рассказали о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдать.

Библиотекари подготовили для ребят подборку тематической литературы, в стихотворной форме озвучили правила дорожного движения. Затем школьники вспомнили дорожные знаки, которые помогают водителям и пешеходам, разобрались с необходимыми правилами поведения на дорогах для велосипедистов.

Чтобы закрепить полученные знания, сыграли в игру на внимательность «Красный, желтый, зеленый», а также отгадали тематические загадки.