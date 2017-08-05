Из пожара в Арсеньеве спасли мужчину

ЧП случилось в одной из квартир пятиэтажного дома

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Арсеньева. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в одной квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Ломоносова.

Через три минуты на месте происшествия уже работали пожарные расчёты. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки установлено, что в квартире горят мебель, матрас и спальные принадлежности. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров.

Из огня брандмейстеры спасли мужчину. Его незамедлительно вывели по лестничному маршу из задымлённого помещения. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных мужчина не пострадал. Помощь медиков спасённому не понадобилась.

На тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.

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