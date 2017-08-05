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В Приморье сбили пожилого мопедиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе выезда с Угольной. Девушка за рулем автомобиля марки Toyota Mark II сбила пожилого мопедиста. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Со слов очевидцев, пожилой мужчина за рулем мопеда находился в нетрезвом состоянии. 

"Все конечно хорошо,но в состоянии алкогольного опьянения садиться за руль даже маленького авто нехорошо. Жив, несколько раз падал, поднимался и ехал дальше, но, видимо, до первого поворота всё-таки доехал.А потом все пошло не так, как ему хотелось бы", - рассказывает очевидец.

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