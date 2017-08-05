Названы самые лучшие пляжи Приморья

КГАУ Приморский НИЦ Социологии провели опрос среди населения

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Самые комфортные месяцы во Владивостоке – это июль, август и сентябрь. В эту пору туманы отступают, и весь край превращается в морской курорт, на пляжах которого любят отдыхать не только местные жители, но и гости из других регионов Дальнего Востока. В распоряжении отдыхающих – роскошные санатории, базы отдыха, оборудованные всем необходимым для спокойного и безопасного отдыха пляжи, а в противовес им - нетронутые цивилизацией бухты.

В конце июля был проведен опрос горожан о том, какие пляжи Приморского края считаются самыми лучшими, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГАУ Приморский НИЦ Социологии. 25-26 июля 2017 года были опрошены горожане от 18 лет, объем выборки составил 293 человека, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью.

Лучшие пляжи Приморского края, по мнению 23,2% респондентов, расположены на островной части города Владивостока. 19,8% опрошенных предпочитают отдыхать на пляжах Ливадии, а 17,1% - выбирают пляж в бухте Триозерье.

«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»

Опрошенные женщины (21,9%) и молодежь до 24 лет (23,6%) предпочитают отдыхать в Ливадии, мужчины – на островах Владивостока (28,4%), так же, как и респонденты старше 25 лет.

«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»

Варианты ответов Пол Возраст респондентов Муж. Жен. 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и старше острова Владивостока 28,4% 18,7% 11,8% 25,7% 18,2% 26,8% 25,6% 28,3% Ливадия 17,4% 21,9% 23,6% 20,0% 16,3% 17,8% 20,9% 21,7% Триозерье 14,5% 19,4% 14,7% 24,2% 18,2% 11,1% 18,6% 10,9% Славянка 7,2% 5,2% 8,8% 2,9% 9,1% 8,9% 7,0% 2,2% Андреевка 7,2% 7,7% 11,8% 4,3% 5,5% 11,1% 7,0% 8,7% Волчанцы 5,1% 8,4% 2,9% 4,3% 9,1% 8,9% 9,3% 6,5% Врангель 4,3% 2,6% 11,8% 1,4% 5,5% 4,7% Ханка 3,7% 1,9% 5,9% 2,9% 1,8% 4,4% 2,3% Находка 2,9% 3,9% 2,9% 3,6% 2,2% 2,3% 10,9% Телековского 2,9% 1,9% 2,9% 5,7% 1,8% 2,2% Безверхово 2,9% 1,3% 2,9% 2,2% 2,3% 4,3% Витязь 1,4% 3,9% 2,9% 5,5% 2,2% 4,3% Лазовский район 1,4% 1,3% 1,4% 3,6% 2,2% Ольгинский район 0,7% 1,9% 2,9% 1,4% 1,8% 2,2% Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



37,6% респондентов, представляющих силовые структуры, а также 28,0% работников здравоохранения, образования и культуры предпочитают отдыхать на пляжах Триозерья. 26,2% опрошенных государственных и муниципальных служащих, 30,0% безработных и 25,0% учащихся – в Ливадии. Острова Владивостока – излюбленное место отдыха 26,4% работников торговли, общественного питания, бытового обслуживая и 31,0% пенсионеров.

«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»

Здравоохранение, образование, культура Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание Производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь Силовые структуры (армия, полиция) Государственные и муниципальные служащие Пенсионер Безработный, домохозяйка Студент, учащийся

Находка

4,0%

3,8%

2,9%

4,3%

7,0%

Триозерье

28,0%

20,8%

20,0%

37,6%

17,4%

8,5%

25,0%

8,3%

Волчанцы

4,0%

1,9%

8,5%

6,2%

17,4%

11,3%

5,0%

4,2%

Ливадия

20,0%

17,0%

11,4%

12,5%

26,2%

16,9%

30,0%

25,0%

Врангель

5,7%

2,9%

12,5%

4,3%

5,0%

8,3%

Славянка

4,0%

3,8%

5,7%

6,2%

4,3%

8,5%

5,0%

12,5%

Телековского

4,0%

5,7%

6,2%

8,3%

Андреевка

4,0%

7,4%

8,5%

8,7%

8,5%

16,7%

Витязь

12,0%

1,9%

2,9%

2,8%

Безверхово

4,0%

1,9%

2,9%

4,2%

острова Владивостока

16,0%

26,4%

14,3%

18,8%

17,4%

31,0%

20,0%

16,7%

Лазовский район

1,9%

2,9%

1,3%

5,0%

Ольгинский район

5,7%

Ханка

7,5%

5,7%

5,0%







