Названы самые лучшие пляжи Приморья

Самые комфортные месяцы во Владивостоке – это июль, август и сентябрь. В эту пору туманы отступают, и весь край превращается в морской курорт, на пляжах которого любят отдыхать не только местные жители, но и гости из других регионов Дальнего Востока. В распоряжении отдыхающих – роскошные санатории, базы отдыха, оборудованные всем необходимым для спокойного и безопасного отдыха пляжи, а в противовес им - нетронутые цивилизацией бухты.
В конце июля был проведен опрос горожан о том, какие пляжи Приморского края считаются самыми лучшими, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГАУ Приморский НИЦ Социологии. 25-26 июля 2017 года были опрошены горожане от 18 лет, объем выборки составил 293 человека, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью.
Лучшие пляжи Приморского края, по мнению 23,2% респондентов, расположены на островной части города Владивостока. 19,8% опрошенных предпочитают отдыхать на пляжах Ливадии, а 17,1% - выбирают пляж в бухте Триозерье.
«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»
Опрошенные женщины (21,9%) и молодежь до 24 лет (23,6%) предпочитают отдыхать в Ливадии, мужчины – на островах Владивостока (28,4%), так же, как и респонденты старше 25 лет.
«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»
|Варианты ответов
|Пол
|Возраст респондентов
|Муж.
|Жен.
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-64
|65 и старше
|острова Владивостока
|28,4%
|18,7%
|11,8%
|25,7%
|18,2%
|26,8%
|25,6%
|28,3%
|Ливадия
|17,4%
|21,9%
|23,6%
|20,0%
|16,3%
|17,8%
|20,9%
|21,7%
|Триозерье
|14,5%
|19,4%
|14,7%
|24,2%
|18,2%
|11,1%
|18,6%
|10,9%
|Славянка
|7,2%
|5,2%
|8,8%
|2,9%
|9,1%
|8,9%
|7,0%
|2,2%
|Андреевка
|7,2%
|7,7%
|11,8%
|4,3%
|5,5%
|11,1%
|7,0%
|8,7%
|Волчанцы
|5,1%
|8,4%
|2,9%
|4,3%
|9,1%
|8,9%
|9,3%
|6,5%
|Врангель
|4,3%
|2,6%
|11,8%
|1,4%
|5,5%
|4,7%
|Ханка
|3,7%
|1,9%
|5,9%
|2,9%
|1,8%
|4,4%
|2,3%
|Находка
|2,9%
|3,9%
|2,9%
|3,6%
|2,2%
|2,3%
|10,9%
|Телековского
|2,9%
|1,9%
|2,9%
|5,7%
|1,8%
|2,2%
|Безверхово
|2,9%
|1,3%
|2,9%
|2,2%
|2,3%
|4,3%
|Витязь
|1,4%
|3,9%
|2,9%
|5,5%
|2,2%
|4,3%
|Лазовский район
|1,4%
|1,3%
|1,4%
|3,6%
|2,2%
|Ольгинский район
|0,7%
|1,9%
|2,9%
|1,4%
|1,8%
|2,2%
|Всего
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|100,0%
|100,0%
37,6% респондентов, представляющих силовые структуры, а также 28,0% работников здравоохранения, образования и культуры предпочитают отдыхать на пляжах Триозерья. 26,2% опрошенных государственных и муниципальных служащих, 30,0% безработных и 25,0% учащихся – в Ливадии. Острова Владивостока – излюбленное место отдыха 26,4% работников торговли, общественного питания, бытового обслуживая и 31,0% пенсионеров.
«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»
|Здравоохранение, образование, культура
|Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
|Производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь
|Силовые структуры (армия, полиция)
|Государственные и муниципальные служащие
|Пенсионер
|Безработный, домохозяйка
|Студент, учащийся
|
Находка
|
4,0%
|
3,8%
|
2,9%
|
4,3%
|
7,0%
|
Триозерье
|
28,0%
|
20,8%
|
20,0%
|
37,6%
|
17,4%
|
8,5%
|
25,0%
|
8,3%
|
Волчанцы
|
4,0%
|
1,9%
|
8,5%
|
6,2%
|
17,4%
|
11,3%
|
5,0%
|
4,2%
|
Ливадия
|
20,0%
|
17,0%
|
11,4%
|
12,5%
|
26,2%
|
16,9%
|
30,0%
|
25,0%
|
Врангель
|
5,7%
|
2,9%
|
12,5%
|
4,3%
|
5,0%
|
8,3%
|
Славянка
|
4,0%
|
3,8%
|
5,7%
|
6,2%
|
4,3%
|
8,5%
|
5,0%
|
12,5%
|
Телековского
|
4,0%
|
5,7%
|
6,2%
|
8,3%
|
Андреевка
|
4,0%
|
7,4%
|
8,5%
|
8,7%
|
8,5%
|
16,7%
|
Витязь
|
12,0%
|
1,9%
|
2,9%
|
2,8%
|
Безверхово
|
4,0%
|
1,9%
|
2,9%
|
4,2%
|
острова Владивостока
|
16,0%
|
26,4%
|
14,3%
|
18,8%
|
17,4%
|
31,0%
|
20,0%
|
16,7%
|
Лазовский район
|
1,9%
|
2,9%
|
1,3%
|
5,0%
|
Ольгинский район
|
5,7%
|
Ханка
|
7,5%
|
5,7%
|
5,0%