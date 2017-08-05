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Названы самые лучшие пляжи Приморья

КГАУ Приморский НИЦ Социологии провели опрос среди населения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Самые комфортные месяцы во Владивостоке – это июль, август и сентябрь. В эту пору туманы отступают, и весь край превращается в морской курорт, на пляжах которого любят отдыхать не только местные жители, но и гости из других регионов Дальнего Востока. В распоряжении отдыхающих – роскошные санатории, базы отдыха, оборудованные всем необходимым для спокойного и безопасного отдыха пляжи, а в противовес им - нетронутые цивилизацией бухты.

В конце июля был проведен опрос горожан о том, какие пляжи Приморского края считаются самыми лучшими, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГАУ Приморский НИЦ Социологии. 25-26 июля 2017 года были опрошены горожане от 18 лет, объем выборки составил 293 человека, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью.

Лучшие пляжи Приморского края, по мнению 23,2% респондентов, расположены на островной части города Владивостока. 19,8% опрошенных предпочитают отдыхать на пляжах Ливадии, а 17,1% - выбирают пляж в бухте Триозерье.

«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»

Опрошенные женщины (21,9%) и молодежь до 24 лет (23,6%) предпочитают отдыхать в Ливадии, мужчины – на островах Владивостока (28,4%), так же, как и респонденты старше 25 лет.

«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»

Варианты ответов Пол Возраст респондентов
Муж. Жен. 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и старше
острова Владивостока 28,4% 18,7% 11,8% 25,7% 18,2% 26,8% 25,6% 28,3%
Ливадия 17,4% 21,9% 23,6% 20,0% 16,3% 17,8% 20,9% 21,7%
Триозерье 14,5% 19,4% 14,7% 24,2% 18,2% 11,1% 18,6% 10,9%
Славянка 7,2% 5,2% 8,8% 2,9% 9,1% 8,9% 7,0% 2,2%
Андреевка 7,2% 7,7% 11,8% 4,3% 5,5% 11,1% 7,0% 8,7%
Волчанцы 5,1% 8,4% 2,9% 4,3% 9,1% 8,9% 9,3% 6,5%
Врангель 4,3% 2,6% 11,8% 1,4% 5,5% 4,7%
Ханка 3,7% 1,9% 5,9% 2,9% 1,8% 4,4% 2,3%
Находка 2,9% 3,9% 2,9% 3,6% 2,2% 2,3% 10,9%
Телековского 2,9% 1,9% 2,9% 5,7% 1,8% 2,2%
Безверхово 2,9% 1,3% 2,9% 2,2% 2,3% 4,3%
Витязь 1,4% 3,9% 2,9% 5,5% 2,2% 4,3%
Лазовский район 1,4% 1,3% 1,4% 3,6% 2,2%
Ольгинский район 0,7% 1,9% 2,9% 1,4% 1,8% 2,2%
Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


37,6% респондентов, представляющих силовые структуры, а также 28,0% работников здравоохранения, образования и культуры предпочитают отдыхать на пляжах Триозерья. 26,2% опрошенных государственных и муниципальных служащих, 30,0% безработных и 25,0% учащихся – в Ливадии. Острова Владивостока – излюбленное место отдыха 26,4% работников торговли, общественного питания, бытового обслуживая и 31,0% пенсионеров.

«Какой пляж Приморского края вы считаете самым лучшим?»

Здравоохранение, образование, культура Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание Производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь Силовые структуры (армия, полиция) Государственные и муниципальные служащие Пенсионер Безработный, домохозяйка Студент, учащийся

Находка
4,0%
3,8%
2,9%
4,3%
7,0%

Триозерье
28,0%
20,8%
20,0%
37,6%
17,4%
8,5%
25,0%
8,3%

Волчанцы
4,0%
1,9%
8,5%
6,2%
17,4%
11,3%
5,0%
4,2%

Ливадия
20,0%
17,0%
11,4%
12,5%
26,2%
16,9%
30,0%
25,0%

Врангель
5,7%
2,9%
12,5%
4,3%
5,0%
8,3%

Славянка
4,0%
3,8%
5,7%
6,2%
4,3%
8,5%
5,0%
12,5%

Телековского
4,0%
5,7%
6,2%
8,3%

Андреевка
4,0%
7,4%
8,5%
8,7%
8,5%
16,7%

Витязь
12,0%
1,9%
2,9%
2,8%

Безверхово
4,0%
1,9%
2,9%
4,2%

острова Владивостока
16,0%
26,4%
14,3%
18,8%
17,4%
31,0%
20,0%
16,7%

Лазовский район
1,9%
2,9%
1,3%
5,0%

Ольгинский район
5,7%

Ханка
7,5%
5,7%
5,0%




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