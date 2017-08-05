Страшная авария в Приморье унесла жизнь мужчины и 4-летней девочки

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Страшная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Лазовском районе. Мужчина за рулем автомобиля марки Toyota Harrier не справился с управлением и отправил автомобиль в кювет. В момент аварии в автомобиле находился ребенок - девочка 4 лет. В результате происшествия погиб водитель авто и ребенок.

Как стало известно корреспонденту агентства, семья из Ольгинского района ехала из Владивостока, где только приобрела автомобиль марки Toyota Harrier. Водитель не учел опасность грунтовой дороги и, не вписавшись в крутой поворот, улетел в кювет.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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