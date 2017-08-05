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В Приморье пропал мужчина

Пропавший нуждается в медицинской помощи
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В приморье разыскивают пропавшего мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск. 

Костюченко Иван 1960 года рождения ушел из дома в городе Уссурийске еще 22 июля и до настоящего  времени его местонахождение неизвестно. Предположительно направился в район Солдатского озера или сёл Утесное, Красный яр.

Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, худой, глаза голубые.

Был одет: шелковая рубашка черного цвета с длинным рукавом с рисунком в виде белых роз, темно-синее спортивное трико с лампасами белого цвета в виде трех полос, берцы.

Особые приметы: имеются два верхних клыка, остальные зубы отсутствуют, на левом запястье татуировка «Ваня», татуировка на левом бедре в виде кошки.

ЯВЛЯЕТСЯ ИНВАЛИДОМ II ГРУППЫ, НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ивана, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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