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Массовая авария произошла на Седанке

Участниками ДТП стали сразу семь автомобилей
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Вчерашний вечер запомнился владивостокским автолюбителям масштабными заторами, сообщает РИА VladNews.

Массовая авария произошла на седанкинской трассе во Владивостоке. По словам очевидцев, первой жертвой стал автомобиль марки Lexus, водитель которого не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил автомобиль спецтехники, который в этот момент поливал трассу. По словам очевидцев, дорогу поливали непонятной жидкостью с неприятным запахом.

Следующим участником аварии стал габаритный автомобиль, водитель которого не справился с управлением, фура протаранила бетоннеы блоки ограждения, попутно задев джип и мусоровоз. У огромного автомобиля развернуло прицеп, что значительно осложнило трафик на дороге.

Также не повезло и еще нескольким участникам движения - водителям автомобилей марок Toyota Prius, Toyota Premio и Mitsubishi Colt, которые не успели вовремя среагировать на происшествие и присоединились к другим участникам аварии. 

Из-за массовых ДТП движение на трассе Седанка-Владивосток очень замедлилось. Все водители пострадавших авто считают, что в случившемся виноват мокрый асфальт. 

В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться специалистам. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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