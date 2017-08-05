МЧС Приморья предупреждает об опасных погодных явлениях

Возможен подъем уровня рек до на 0,7 метра

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

На территории Приморского края возможны локальные ливневые дожди с грозами с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, наиболее интенсивные в северной и центральной части края с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Ранее агентство уже сообщало, что на реках края ожидается подъем воды на 0,7 метра.

Борис Кубай рассказал, что Тайфун Noru постепенно теряет силу. С выходом NORU на гористую местность Японии или Южной Кореи тайфун будет продолжать терять энергию.