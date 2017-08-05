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Отдых на пляже закончился преступлением

Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Жителя Владивостока обокрали прямо на пляже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в во время отдыха на одном из пляжей поселка Безверхово. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него была похищенная банковская карта. позже злоумышленник снял со счеты около 70 000 рублей.

Оперативная группа опросила потерпевшего и просмотрела записи с камеры видеонаблюдения, установленной в банкомате. В ходе мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель поселка Новый Михайловского района. В отделе полиции мужчина признался в содеянном.

Со слов злоумышленника, с потерпевшим он познакомился на пляже во время отдыха. Они не раз снимали средства с банковской карты для покупки алкоголя. мужчина запомнил пин-код карты, дождался, пока потерпевший уснет, присвоил себе его деньги в размере 50 000 рубелй, а после снял с карты еще 20 000 рублей. 

Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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