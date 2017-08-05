Девушки «зажгли» на центральной площади в Уссурийске

Пасмурная погода не дает приморцам повода для грусти

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Зажигательный танец девушек из Уссурийска порадовал приморцев, сообщает РИА VladNews.

Популярный уссурийский блог разместил видеозапись танцующих в самом центре города девушек.

"У лета перерыв на неделю. Дождь и дождь в дожде, поэтому ближайшее время только и делать, что вспоминать теплые и ясные деньки в городе", - сообщает блогер под видеозаписью.

Однако, танец оценили далеко не все.

"Девчонки, конечно, молодцы,стараются,но я считаю, для того,чтобы выкладывать подобное видео в сеть, нужно отточить танец до идеала,а не то что тут", - комментирует один из подписчиков.

За девушек сразу же вступились неравнодушные приморцы, которые напомнили, что сейчас современная молодежь в основном занимается только употреблением алкогольных напитков и ведением непристойного образа жизни. Поэтому эти девушки, безусловно, молодцы.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.