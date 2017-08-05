Густой туман окутал Владивосток

В крае пасмурно и дождливо

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +22...+27 °C.

Во Владивостоке облачно, местами туман,преимущественно без осадков,. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске облачно, без существенных осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +26...+28 °C.

В Находке переменная облачность, существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.