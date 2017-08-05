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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 5 и 6 августа – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

5 августа в 10 часов - познавательно-игровой час «Разноцветный постовой» в библиотеке №22 (ул. Славянская, 17; тел.:. 226-63-73). Вход свободный.

5 августа в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

5 августа в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

5 августа в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

5 августа в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

5 августа в 14 часов – детский кинотеатр «Летний» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

5 августа в 18 часов - концерт джазовой музыки в исполнении лауреатов и призеров международных и региональных музыкальных фестивалей, музыкантов-виртуозов Хабаровска и Владивостока, участников коллектива «Sugar Crystal» в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25). Вход свободный.

6 августа в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

6 августа в 14 часов - виртуальное путешествие «От Парижа до Дакара» (1 этап) в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

6 августа в 18 часов - выступление Shuba - участника группы «ANK YQU» в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25). Вход свободный.

6 августа в 19 часов – поэтический перфоманс в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25). Вход свободный.

6 августа в 20 часов – концерт группы «СМЧ» в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25). Вход свободный.

Молодёжные события:

С 4 по 6 августа - юбилейный пятый фестиваль V-Rox пройдёт во Владивостоке. Главная сцена фестиваля расположена на набережной Спортивной гавани. Вход на дневные концерты на главной сцене – свободный. На фестивале выступят музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в ночных клубах, среди которых «Мумий Тролль Music Bar», бар «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, RA и «Cтереотипы».

Сельскохозяйственная ярмарка

5 августа в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

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