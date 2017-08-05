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За лето 14 сотрудников детских лагерей были отстранены от работы за антисанитарию

Роспотребнадзор Приморья опубликовал данные об итогах первых двух смен
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

В рамках 1-ой и 2-й оздоровительной смены летней кампании 2017 года свою работу отработали 344 учреждений детского отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ходе летней оздоровительной кампании отдохнули  71 772 ребенка. Предварительная оценка эффективности оздоровления, отдохнувших и уже вернувшихся домой детей, позволяет отметить, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% детей (2016 год - 94%).

В ходе летней оздоровительной кампании в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено более 100 плановых и внеплановых проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. При этом 92% проверок проведены с лабораторно-инструментальными методами исследования. В ходе проверок нарушения были выявлены практически в 84% проверенных оздоровительных учреждений, в том числе по организации питания, условиями размещения детей и подростков, работы материально-техническим оборудования оздоровительных учреждений, организации питьевого режима.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалистами в ходе летней кампании Роспотребнадзором Приморья было отобрано и исследовано 175 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 302 пробы воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, 136 проб почвы и песка по паразитологическим показателям.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Роспотребнадзора края было выдано более 50 предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, за выявленные нарушения требований санитарного законодательства было составлено 158 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 287,7 тысяч рублей. Отстранено от работы 14 сотрудников летних оздоровительных учреждений. На рассмотрение в суд передано 5 дел о привлечении к административной ответственности, из которых судами принято решение о приостановлении деятельности по 1 делу.

С целью оперативного разъяснения возникающих вопросов и консультирования граждан по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Управлении организована работа «горячей линии»:

1. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, телефоны (423)24486-19, (423)244-35-70, (423)244-86-43 с 14 до 17 часов в рабочие дни.

2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Консультационный центр, телефоны 2763-893 с 14 до 17 часов в рабочие дни.

Ситуация по проведению летней оздоровительной кампании остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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