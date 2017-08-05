Эксперты: Производители молока из Приморья «плюнули» на здоровье потребителей

Молочка из Партизанского района не прошла лабораторных испытаний

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Несколько партий фермерской молочной продукции из Партизанского района Приморья не отвечают требованиям о качестве и безопасности и представляют угрозу для здоровья покупателей - к такому выводу пришли специалисты по результатам лабораторных испытаний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Две партии молочной продукции фермерского производства, не отвечающие требованиям законодательства о качестве и безопасности, были обнаружены в ходе лабораторных испытаний, проводимых в рамках ветеринарной сертификации пищевой продукции.

Так, в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора поступило две пробы сметаны и творога с двух крестьянско-фермерских хозяйств из Партизанского района.

Проведенные лабораторные испытания показали, что в обеих партиях фермерской продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Соответственно, данная продукция представляет угрозу для здоровья потребителей.

Результаты исследований незамедлительно внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Так как молочная продукция является небезопасной для здоровья потребителей, субъектовой ветеринарной службой в выдаче ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для её реализации, будет отказано. Соответственно, данная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.